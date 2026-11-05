कानपुर: समस्या का समाधान मैं करुंगा... सीपी नहीं, बोलने वाला दरोगा निलंबित, इंस्पेक्टर को भी फटकार, पढ़ें मामला

कानपुर में समस्या लेकर सीपी कार्यालय क्यों चली गई। जानती नहीं हो क्या कि समाधान मैं करुंगा... सीपी नहीं। यह धमकी देना घाटमपुर चौकी के दरोगा नवीन कुमार को भारी पड़ गया। दरोगा के बड़े बोल की जानकारी होने पर पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने जनसुनवाई को बीच में ही रोककर घाटमपुर इंस्पेक्टर को जूम मीटिंग से जोड़ा।

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फटकराते हुए दरोगा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश सुना दिया। इंस्पेक्टर मनोज सिंह ने दरोगा नवीन का पक्ष लिया, तो पुलिस कमिश्नर ने उन्हें फटकारा और दरोगा के खिलाफ प्राथमिकी तक दर्ज करने की बात कही। हालांकि, बाद में मामला निलंबन पर ही थम गया। सीपी के तेवर देख कुछ देर के लिए जनसुनवाई में मौजूद फरियादियों में भी सन्नाटा छा गया।