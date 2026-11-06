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कानपुर: घाटमपुर सर्किल पुलिस का एक्शन, 10 माह में 41 पर गुंडा एक्ट, 30 की हिस्ट्रीशीट खुली, ACP ने कही ये बात

Fri, 06 Nov 2026 10:50 PM IST
Himanshu Awasthi हरी मिश्रा, अमर उजाला, कानपुर
हरी मिश्रा, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 06 Nov 2026 10:50 PM IST
सार

Kanpur News: घाटमपुर सर्किल क्षेत्र के सभी छह थानों में बीते 10 महीनों के दौरान अपराधियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। इस दौरान 41 शातिर बदमाशों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, जबकि 30 अपराधियों की नई हिस्ट्रीशीट खोली गई।

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Kanpur Ghatampur Circle police Goonda Act against 41 individuals in 10 months history sheets opened for 30
घाटमपुर थाना - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में घाटमपुर सर्किल क्षेत्र के सभी छह थानों में बीते 10 महीने में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अपराधियों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान 41 बदमाशों पर गुंडा एक्ट लगाया गया, 30 की हिस्ट्रीशीट खोली गई। साथ ही चोरों के एक गिरोह पर गैंगस्टर लगाया गया। एक पर गैंगस्टर की कार्रवाई प्रस्तावित है।

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आंकड़ों पर गौर करें, तो गुंडा एक्ट की सबसे अधिक कार्रवाई बिधनू थाने में की गई है। वहीं हिस्ट्री शीटर सबसे ज्यादा सेन पश्चिमपारा के हैं। बिधनू थाने की पुलिस ने तीन शातिर चोरों पर गैंगस्टर लगाया है। सजेती पुलिस ने कोटरा के एक युवक की हत्या कर सचेंडी थाना क्षेत्र में शव फेंकने के मामले में आठ लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई प्रस्तावित है।

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इस वर्ष पांच हॉफ एनकाउंटर हुए
सजेती, साढ़ व रेउना थानों में भी गुंडा एक्ट व हिस्ट्रीशीटर की कार्रवाई की गई है। वहीं, सर्किल क्षेत्र के साढ़ व बिधनू थाना क्षेत्र में इस वर्ष पांच हॉफ एनकाउंटर हुए। साढ़ के देवसड़ में हत्या के मामले में दो आरोपियों को व तार चोर से मुठभेड़ होने पर पैर में गोली लगी।

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लगातार अपराधियों पर की जा रही है कार्रवाई
वहीं बिधनू में रेप के बाद हत्या करने के एक आरोपी व एक शातिर चोर का हॉफ एनकाउंटर हुआ। उधर, एसीपी घाटमपुर कृष्णकांत का कहना है कि कई अपराधियों में कार्रवाई प्रस्तावित है, लगातार चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लगातार अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है।

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थानावार की गई कार्रवाई

थाना                     गुंडा एक्ट     हिस्ट्रीशीटर       गैंगस्टर
घाटमपुर                   09               07                00
सेन पश्चिमपारा         09               08                00
बिधनू                      10                06                01
सजेती                      06               04                 01 प्रस्तावित
साढ़                         04               03                00
रेउना                       03                02                00

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