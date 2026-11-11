Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   Accused in a life-threatening attack with an axe and a patal (cleaver) arrested

Rishikesh News: कुल्हाड़ी और पाटल से जानलेवा हमले का आरोपी गिरफ्तार

Wed, 11 Nov 2026 05:34 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Wed, 11 Nov 2026 05:34 PM IST
विज्ञापन
Accused in a life-threatening attack with an axe and a patal (cleaver) arrested
- लंबे समय से फरार चल रहा था घटना में दूसरा नामजद आरोपित, विस्थापित क्षेत्र से दबोचा
विज्ञापन

ऋषिकेश। बैराज कॉलोनी रोड पर शराब बिक्री की पुलिस को सूचना देने की बात कहने पर युवक और उसके साथी पर कुल्हाड़ी व पाटल से जानलेवा हमला करने के मामले में फरार चल रहे दूसरे नामजद आरोपी जुगल किशोर (52) को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे लक्कड़घाट रोड पर शिव मंदिर से करीब 200 मीटर आगे विस्थापित क्षेत्र से दबिश देकर पकड़ा गया। इससे पहले पुलिस मुख्य आरोपी संजय टैगोर उर्फ संजीव कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

पुलिस के मुताबिक, बीते 15 अक्तूबर को आईडीपीएल कॉलोनी निवासी शुभम ने कोतवाली ऋषिकेश में तहरीर देकर बताया था कि बैराज कॉलोनी रोड स्थित संजय टैगोर की दुकान पर शराब बिक्री की सूचना पुलिस को देने की बात कहने पर संजय टैगोर, जुगल किशोर और उनके साथियों ने उसके साथ गाली-गलौज की। इसके बाद आरोपियों ने शुभम और उसके साथी को जान से मारने की धमकी देते हुए कुल्हाड़ी व पाटल से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
विज्ञापन


तहरीर के आधार पर पुलिस ने संजय टैगोर, जुगल किशोर समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी मामले में जुगल किशोर लंबे समय से फरार चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मूल रूप से पुरानी जाटव बस्ती, रेलवे रोड ऋषिकेश का निवासी है और वर्तमान में विस्थापित क्षेत्र में रह रहा था। कोतवाल यशपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि आरोपी के खिलाफ अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed