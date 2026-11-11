Gurugram News: दो सड़क हादसों में दो लोग घायल, वाहन चालक फरार
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 05:41 PM IST
Updated Wed, 11 Nov 2026 05:41 PM IST
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- उद्योग विहार और सेक्टर-14 थाना पुलिस ने वाहन चालकों के खिलाफ दर्ज की प्राथमिकी
- सीसीटीवी फुटेज खंगालकर हादसों को अंजाम देने वाले वाहनों की पहचान में जुटी पुलिस
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। जिले में दो अलग-अलग सड़क हादसों में दो लोग घायल हो गए। दोनों घटनाएं छह नवंबर की रात हुई थीं। घायलों की शिकायत पर पुलिस ने 10 नवंबर को उद्योग विहार और सेक्टर-14 थाने में संबंधित वाहन चालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।
पहले मामले में दिल्ली के कराला निवासी रिषभ ने उद्योग विहार थाने में शिकायत दी। उसने बताया कि वह उद्योग विहार फेज-1 स्थित निजी कंपनी में काम करता है और दीप पीजी में रहता है। छह नवंबर की रात करीब 12 बजे वह दोस्तों हरि और मयंक के साथ पैदल पीजी जा रहा था। एलवाईएनएक्स कैफे के पास एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। वह सड़क पर गिर गया और ट्रक का टायर उसके पैरों के ऊपर से गुजर गया। इससे उसके पैर और कमर में गंभीर चोट आई। उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
दूसरे मामले में सुशांत एन्क्लेव निवासी मयंक कंवरा ने बताया कि छह नवंबर की रात करीब 11:30 बजे वह स्कूटी से कार्यालय से घर लौट रहा था। राजीव नगर में मदन आटा चक्की के पास एक बाइक ने उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी। वह सड़क पर गिरकर घायल हो गया। बाइक सवार दो युवक मदद करने के बजाय मौके से भाग गए। राहगीरों ने परिजनों को सूचना दी और एंबुलेंस से उसे अस्पताल पहुंचाया।
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कोट-
दोनों हादसों के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। वाहनों की पहचान कर चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
- संदीप कुमार, पुलिस प्रवक्ता
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- सीसीटीवी फुटेज खंगालकर हादसों को अंजाम देने वाले वाहनों की पहचान में जुटी पुलिस
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। जिले में दो अलग-अलग सड़क हादसों में दो लोग घायल हो गए। दोनों घटनाएं छह नवंबर की रात हुई थीं। घायलों की शिकायत पर पुलिस ने 10 नवंबर को उद्योग विहार और सेक्टर-14 थाने में संबंधित वाहन चालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।
पहले मामले में दिल्ली के कराला निवासी रिषभ ने उद्योग विहार थाने में शिकायत दी। उसने बताया कि वह उद्योग विहार फेज-1 स्थित निजी कंपनी में काम करता है और दीप पीजी में रहता है। छह नवंबर की रात करीब 12 बजे वह दोस्तों हरि और मयंक के साथ पैदल पीजी जा रहा था। एलवाईएनएक्स कैफे के पास एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। वह सड़क पर गिर गया और ट्रक का टायर उसके पैरों के ऊपर से गुजर गया। इससे उसके पैर और कमर में गंभीर चोट आई। उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
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दूसरे मामले में सुशांत एन्क्लेव निवासी मयंक कंवरा ने बताया कि छह नवंबर की रात करीब 11:30 बजे वह स्कूटी से कार्यालय से घर लौट रहा था। राजीव नगर में मदन आटा चक्की के पास एक बाइक ने उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी। वह सड़क पर गिरकर घायल हो गया। बाइक सवार दो युवक मदद करने के बजाय मौके से भाग गए। राहगीरों ने परिजनों को सूचना दी और एंबुलेंस से उसे अस्पताल पहुंचाया।
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दोनों हादसों के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। वाहनों की पहचान कर चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
- संदीप कुमार, पुलिस प्रवक्ता