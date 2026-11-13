कानपुर: कंप्यूटर संस्थान के संस्थापक ने फंदा लगा दी जान, सुसाइड नोट में लिखा- शुगर और बीपी से हूं परेशान

कानपुर में रायपुरवा थाना क्षेत्र के आचार्य नगर में शुक्रवार शाम डाटा एक्सपर्ट कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान के संस्थापक दीपक शुक्ला (54) ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उनका शव घर के अंदर फंदे से लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल की। मौके से मिले सुसाइड नोट में उन्होंने शुगर और बीपी की बीमारी से परेशान होकर आत्महत्या करने की बात लिखी है।

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