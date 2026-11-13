कानपुर: कंप्यूटर संस्थान के संस्थापक ने फंदा लगा दी जान, सुसाइड नोट में लिखा- शुगर और बीपी से हूं परेशान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 13 Nov 2026 08:16 PM IST
सार
Kanpur News: रायपुरवा थाना क्षेत्र के आचार्य नगर में घर के अंदर दीपक शुक्ला (54) का शव पड़ा मिला है। सुसाइड नोट में बीमारी से परेशान होने की बात लिखी है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है।
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विस्तार
कानपुर में रायपुरवा थाना क्षेत्र के आचार्य नगर में शुक्रवार शाम डाटा एक्सपर्ट कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान के संस्थापक दीपक शुक्ला (54) ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उनका शव घर के अंदर फंदे से लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल की। मौके से मिले सुसाइड नोट में उन्होंने शुगर और बीपी की बीमारी से परेशान होकर आत्महत्या करने की बात लिखी है।
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