कानपुर: महोली-पुरवामीर रोड पर फिर उखड़ा गुस्सा, भाजपा सेक्टर अध्यक्ष ने हाथ से उखाड़ी सड़क, लगाया ये आरोप
Kanpur News: सरसौल क्षेत्र अंतर्गत महोली से पुरवामीर गांव तक बनी डामर रोड के निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला फिर गरमा गया है। डोमनपुर व महोली के भाजपा सेक्टर अध्यक्ष निहाल सिंह ने साथियों के साथ सड़क पर पहुंचकर दूसरा वीडियो जारी किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीडब्ल्यूडी और ठेकेदार ने शिकायत के बाद सुधार के नाम पर केवल लीपापोती की।
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कानपुर के सरसौल में महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के महोली से पुरवामीर गांव तक बनी डामर रोड का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा के सेक्टर अध्यक्ष निहाल सिंह ने एक बार फिर सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नया वीडियो जारी किया है।
कुछ दिन पहले निहाल सिंह ने पीडब्ल्यूडी विभाग और ठेकेदार पर आरोप लगाया था कि सड़क पर घटिया सामग्री लगाई गई है, जीएसबी तक नहीं डाली गई और कच्ची मिट्टी पर ही डामरीकरण कर दिया गया। हाथ से सड़क उखाड़ते हुए उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और खूब चर्चा में रहा था।
लीपापोती कर फिर से डामर लगा दिया
अब दो दिन बाद निहाल सिंह एक दर्जन से अधिक साथियों के साथ फिर उसी सड़क पर पहुंचे और वीडियो जारी कर कहा कि पहले जहां उन्होंने हाथ से सड़क उखाड़ी थी। वहां लीपापोती कर फिर से डामर लगा दिया गया है। वीडियो में वे बगल की सड़क को चार से पांच फीट तक हाथ से उखाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान उनके साथी भी घोटाले की जांच की मांग करते सुनाई दे रहे हैं।
सतीश महाना को बदनाम करने का षड्यंत्र
निहाल सिंह ने बताया कि वे डोमनपुर और महोली के भाजपा सेक्टर अध्यक्ष हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नेताओं और ठेकेदारों की मिलीभगत से घटिया सड़क बनाकर क्षेत्रीय विधायक सतीश महाना को बदनाम करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे किसी के दबाव में नहीं आएंगे और इस मामले की जांच होनी ही चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए।