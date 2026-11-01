कानपुर: महोली-पुरवामीर रोड पर फिर उखड़ा गुस्सा, भाजपा सेक्टर अध्यक्ष ने हाथ से उखाड़ी सड़क, लगाया ये आरोप

कानपुर के सरसौल में महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के महोली से पुरवामीर गांव तक बनी डामर रोड का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा के सेक्टर अध्यक्ष निहाल सिंह ने एक बार फिर सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नया वीडियो जारी किया है।

विज्ञापन



कुछ दिन पहले निहाल सिंह ने पीडब्ल्यूडी विभाग और ठेकेदार पर आरोप लगाया था कि सड़क पर घटिया सामग्री लगाई गई है, जीएसबी तक नहीं डाली गई और कच्ची मिट्टी पर ही डामरीकरण कर दिया गया। हाथ से सड़क उखाड़ते हुए उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और खूब चर्चा में रहा था।