कानपुर: 'हमार बिटवा का एक्सीडेंट हो...', रैली के जाम में फंसी एंबुलेंस, रास्ता मांगता रहा पिता, सिपाही की मौत

कानपुर में भाजपा की लोकतंत्र बचाओ रैली के दौरान लगे जाम में फंसी एंबुलेंस में 2025 बैच के सिपाही प्रांशु सचान (22) की सांसें थम गईं। फतेहपुर में पिता के साथ सड़क हादसे में गंभीर घायल हुए इकलौते बेटे और सिपाही को एंबुलेंस से हैलट अस्पताल लाया जा रहा था। टाटमिल चौराहे पर करीब एक घंटे तक एंबुलेंस जाम में फंसी रही।

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पिता बेटे की जान बचाने के लिए कभी पुलिसकर्मियों, तो कभी भीड़ के सामने हाथ जोड़कर रास्ता देने की गुहार लगाते रहे, लेकिन एंबुलेंस आगे नहीं बढ़ सकी। करीब डेढ़ से दो घंटे तक जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद घायल सिपाही ने हैलट पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। पिता का आरोप है कि उनका बेटा एंबुलेंस में दर्द से तड़पता रहा, लेकिन जाम के चलते उसे समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका।