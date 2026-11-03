कन्नौज जिला अस्पताल: गर्भवती को एनेस्थीसिया देने के नाम पर मांगी 5000 रिश्वत, न देने पर लौटाया, डॉक्टर निलंबित

कन्नौज जिला अस्पताल में भ्रष्टाचार और संवेदनहीनता का गंभीर मामला सामने आया है। गर्भवती को एनेस्थीसिया (बेहोशी का इंजेक्शन) देने के नाम पर पांच हजार रुपये की रिश्वत मांगने और रकम न मिलने पर बिना इंजेक्शन लगाए वापस भेजने के आरोप में डॉक्टर रविंद्र कुमार को निलंबित कर दिया गया है।

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आरोप है कि प्रसव के लिए पहुंची गर्भवती साक्षी पटेल के पति से डॉक्टर ने एनेस्थीसिया देने के बदले पांच हजार रुपये की मांग की थी। रुपये नहीं देने पर महिला को बिना इंजेक्शन लगाए ही वापस कर दिया गया। इसके बाद परिजन गर्भवती को राजकीय मेडिकल कॉलेज ले गए।