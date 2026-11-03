फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kannauj  5000 rupee bribe demanded for administering anesthesia to pregnant woman doctor suspended

कन्नौज जिला अस्पताल: गर्भवती को एनेस्थीसिया देने के नाम पर मांगी 5000 रिश्वत, न देने पर लौटाया, डॉक्टर निलंबित

Tue, 03 Nov 2026 03:29 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज Published by: Himanshu Awasthi Updated Tue, 03 Nov 2026 03:29 PM IST
सार

Kannauj News: जिला अस्पताल में एक गर्भवती महिला को एनेस्थीसिया देने के नाम पर पांच हजार रुपये की रिश्वत मांगने और रुपये न देने पर बिना इंजेक्शन लगाए लौटाने के आरोप में डॉक्टर रविंद्र कुमार को निलंबित कर दिया गया है।

विज्ञापन
Kannauj  5000 rupee bribe demanded for administering anesthesia to pregnant woman doctor suspended
जिला अस्पताल पहुंचे समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कन्नौज जिला अस्पताल में भ्रष्टाचार और संवेदनहीनता का गंभीर मामला सामने आया है। गर्भवती को एनेस्थीसिया (बेहोशी का इंजेक्शन) देने के नाम पर पांच हजार रुपये की रिश्वत मांगने और रकम न मिलने पर बिना इंजेक्शन लगाए वापस भेजने के आरोप में डॉक्टर रविंद्र कुमार को निलंबित कर दिया गया है।

विज्ञापन

आरोप है कि प्रसव के लिए पहुंची गर्भवती साक्षी पटेल के पति से डॉक्टर ने एनेस्थीसिया देने के बदले पांच हजार रुपये की मांग की थी। रुपये नहीं देने पर महिला को बिना इंजेक्शन लगाए ही वापस कर दिया गया। इसके बाद परिजन गर्भवती को राजकीय मेडिकल कॉलेज ले गए।

विज्ञापन
Trending Videos





आरोपी डॉक्टर को निलंबित कर दिया गया
यहां ऑपरेशन के बाद महिला का सुरक्षित प्रसव कराया गया। मामले से आहत महिला के पति ने समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण से शिकायत की थी। मंत्री ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए उप मुख्यमंत्री के संज्ञान में पहुंचाया। इसके बाद शासन स्तर से कार्रवाई करते हुए आरोपी डॉक्टर को निलंबित कर दिया गया।

विज्ञापन

भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई
मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में भ्रष्टाचार और मरीजों के साथ लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना जिम्मेदारी है। इसमें लापरवाही या भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed