कानपुर: शराब के नशे में युवक ने फंदा लगाकर की आत्महत्या, आम के पेड़ से लटका मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

कानपुर में नर्वल थाना क्षेत्र के अखरी गांव में मंगलवार देर रात एक युवक ने घर के बाहर लगे आम के पेड़ से लटककर जान दे दी। युवक ने अपनी ही शर्ट उतारकर फंदा बनाया था। मृतक की पहचान प्रदीप कुमार (23) के रूप में हुई है। वह गुजरात में एक निजी कंपनी में नौकरी करता था और करीब दो महीने पहले ही घर लौटा था।

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परिजनों के अनुसार वह शराब का लती था। बताया गया कि मंगलवार सुबह प्रदीप ने पिता सुंदरलाल को मजदूरी पर जाने से रोका था। शाम को शराब के नशे में उसने पिता से गाली-गलौज की और घर के पीछे चला गया। देर रात तक वापस न आने पर परिजन तलाश करने लगे।