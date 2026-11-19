हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी खज्जियार में बुधवार रात एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान एक फोटोग्राफर के रूप में हुई है। इस मामले में मृतक की पत्नी पर हत्या करने का गंभीर आरोप लगा है। यह वारदात बुधवार रात को हुई बताई जा रही है। घटना का खुलासा गुरुवार सुबह हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और प्रारंभिक जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से कई महत्वपूर्ण और आवश्यक साक्ष्य जुटाए। इन साक्ष्यों को विश्लेषण के लिए भेजा गया है, जिससे मामले की जांच को सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सके।

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