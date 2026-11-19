चंबा: खज्जियार में संदिग्ध हालात में मिला फोटोग्राफर का शव, पत्नी पर हत्या करने का आरोप
खज्जियार में व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी को हिरासत में लिया। पुलिस हत्या के आरोपों की पुष्टि के लिए घटना के पीछे के वास्तविक कारणों की गहराई से जांच कर रही है।
विस्तार
हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी खज्जियार में बुधवार रात एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान एक फोटोग्राफर के रूप में हुई है। इस मामले में मृतक की पत्नी पर हत्या करने का गंभीर आरोप लगा है। यह वारदात बुधवार रात को हुई बताई जा रही है। घटना का खुलासा गुरुवार सुबह हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और प्रारंभिक जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से कई महत्वपूर्ण और आवश्यक साक्ष्य जुटाए। इन साक्ष्यों को विश्लेषण के लिए भेजा गया है, जिससे मामले की जांच को सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सके।
पुलिस की कार्रवाई
पुलिस ने आरोपी महिला को पूछताछ के लिए अपने हिरासत में लिया है। पुलिस महिला से वारदात से संबंधित हर पहलू पर विस्तृत जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है। पुलिस हत्या के आरोपों की पुष्टि के लिए घटना के पीछे के वास्तविक कारणों की गहराई से जांच कर रही है। इसके साथ ही, घटना से जुड़ी अन्य सभी परिस्थितियों की भी गहनता से पड़ताल की जा रही है। पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच पूरी होने और सभी तथ्य सामने आने के बाद ही इस घटना की वास्तविक स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगी।