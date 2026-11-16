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Rishikesh News: जमीन के नाम पर 11 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप

Mon, 16 Nov 2026 08:01 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Mon, 16 Nov 2026 08:01 PM IST
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Allegation of Rs 11 lakh fraud in the name of a land deal
जौलीग्रांट। रानीपोखरी थाना क्षेत्र में जमीन का सौदा करने के नाम पर 11 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए सारंगधरवाला निवासी मंगल सिंह ने जिलाधिकारी से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने डीएम को ज्ञापन सौंपकर जमीन की रजिस्ट्री न करने और रकम वापस नहीं लौटाने की शिकायत की।
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मंगल सिंह के अनुसार, उन्होंने भगवती प्रसाद बिजल्वाण, बिजेंद्र कौशल और सूर्यकांत शर्मा से 125 वर्ग जमीन का सौदा 26.25 लाख रुपये में तय किया था। इसके लिए तीनों को चेक और नकद के माध्यम से 11 लाख रुपये अग्रिम दिए गए। आरोप है कि 11 महीने बीतने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं की गई। बाद में उन्हें पता चला कि जमीन विवादित है और मामला ऋषिकेश सिविल कोर्ट में विचाराधीन है।
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मंगल सिंह ने पुलिस में भी शिकायत की, लेकिन कार्रवाई न होने पर डीएम से गुहार लगाई। रानीपोखरी थानाध्यक्ष राजेंद्र खोलिया ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई होगी।
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