Rishikesh News: जमीन के नाम पर 11 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप

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मंगल सिंह के अनुसार, उन्होंने भगवती प्रसाद बिजल्वाण, बिजेंद्र कौशल और सूर्यकांत शर्मा से 125 वर्ग जमीन का सौदा 26.25 लाख रुपये में तय किया था। इसके लिए तीनों को चेक और नकद के माध्यम से 11 लाख रुपये अग्रिम दिए गए। आरोप है कि 11 महीने बीतने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं की गई। बाद में उन्हें पता चला कि जमीन विवादित है और मामला ऋषिकेश सिविल कोर्ट में विचाराधीन है।मंगल सिंह ने पुलिस में भी शिकायत की, लेकिन कार्रवाई न होने पर डीएम से गुहार लगाई। रानीपोखरी थानाध्यक्ष राजेंद्र खोलिया ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई होगी।