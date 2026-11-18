हरदोई जिले के बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र में जनरेटर का भुगतान करने के बदले 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते नगर पालिका के वरिष्ठ लिपिक रूपेश खन्ना को एंटी करप्शन टीम ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। टीम ने कई घंटे तक वरिष्ठ लिपिक से पूछताछ भी की। मौके से 50 हजार रुपये भी बरामद हुए हैं। इस मामले में टीम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजकुमार से भी पूछताछ कर रही है।

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एंटी करप्शन टीम से एक ठेकेदार ने शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत में कहा था कि उसने जेम पोर्टल के जरिए नगर पालिका को जनरेटर की आपूर्ति के लिए टेंडर डाला था। टेंंडर मिल जाने के बाद उन्होंने जनरेटर भी उपलब्ध करा दिया था। इसके बावजूद नगर पालिका से जनरेटर का भुगतान नहीं हो रहा था। कई बार प्रयास किया गया, लेकिन उन्हें भुगतान नहीं मिला।