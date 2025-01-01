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करंजाकला। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के जौनपुर-शाहगंज लुंबिनी मार्ग पर फरीदाबाद स्थित पेट्रोल पंप के सामने बुधवार की सुबह तेज रफ्तार पिकअप की चपेट में आने से बाइक सवार देवकली गांव निवासी रंजीत सोनकर (28) की मौत हो गई। हादसे के बाद घायल युवक को स्थानीय लोगों की मदद से एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के देवकली गांव निवासी रंजीत सोनकर बुधवार की सुबह करीब छह बजे बाइक से अकेले नई मंडी चौकियां स्थित फल मंडी जा रहे थे। वह जौनपुर-शाहगंज मार्ग पर फरीदाबाद स्थित कारगिल पेट्रोल पंप के सामने पहुंचे ही थे कि पिकअप की चपेट में आ गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि रंजीत घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। रंजीत की शादी करीब चार साल पहले हुई थी। परिवार में पत्नी और एक मासूम बेटी है। बेटे की मौत की खबर सुनकर मां का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, पति की मौत से पत्नी बार-बार बेसुध हो जा रही है। सरायख्वाजा थाना प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि दुर्घटना में शामिल पिकअप और चालक को हिरासत में ले लिया गया है। मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है।