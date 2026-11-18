बांदा जिले में बबेरू कोतवाली क्षेत्र के आलमपुर गांव में मंगलवार रात एक खेत में चल रहे ट्रैक्टर के रोटावेटर की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया है और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। मृतक के छोटे भाई शिव प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके पास कुल चार बीघे खेती है। आलमपुर गांव निवासी कालका प्रसाद (36) पुत्र इंद्रपाल मंगलवार रात करीब नौ बजे अपने खेत में ट्रैक्टर से जुताई करवा रहे थे।

विज्ञापन



इसी दौरान खेत की जुताई करते वक्त रोटावेटर में मिट्टी फंस गई। मिट्टी को साफ करने के लिए कालका प्रसाद जैसे ही मशीन के पास पहुंचे। तभी उनके गले में पड़ी शॉल अचानक घूमते हुए रोटावेटर की चपेट में आ गई। शॉल के तेजी से खिंचने के कारण उनके गले में फंदा कस गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद परिवार के लोग आनन-फानन में उन्हें उपचार के लिए सीएचसी लेकर पहुंचे।