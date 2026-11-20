औरैया जिले में बिधूना कोतवाली क्षेत्र के गांव सलेमपुर में शुक्रवार सुबह एक महिला का शव घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला। घर के बरामदे में खून बिखरा मिला। घटना के समय परिवार के अन्य सदस्य भी घर में ही सो रहे थे। सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी।

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जानकारी के अनुसार गांव निवासी पुनीता देवी (35) पत्नी हरि सिंह का शव शुक्रवार सुबह करीब सात बजे घर के अंदर पड़ा मिला। बताया गया कि महिला अपने पति और बेटी के साथ सो रही थी, जबकि बेटा और बहू दूसरे कमरे में सो रहे थे। सुबह महिला का शव पड़ा देख परिजनों में हड़कंप मच गया। वहीं, बरामदे में खून बिखरा मिलने से घटना को लेकर रहस्य गहरा गया।