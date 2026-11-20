औरैया: घर के अंदर संदिग्ध हालात में मिला महिला का शव, बरामदे में बिखरा मिला खून, जांच में जुटी पुलिस
Auraiya News: बिधूना कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर गांव में शुक्रवार सुबह घर के अंदर महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला, जबकि बरामदे में खून बिखरा हुआ था। घटना के समय परिवार के अन्य सदस्य घर में ही सो रहे थे। वहीं, सूचना पर पहुंची पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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औरैया जिले में बिधूना कोतवाली क्षेत्र के गांव सलेमपुर में शुक्रवार सुबह एक महिला का शव घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला। घर के बरामदे में खून बिखरा मिला। घटना के समय परिवार के अन्य सदस्य भी घर में ही सो रहे थे। सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी।
जानकारी के अनुसार गांव निवासी पुनीता देवी (35) पत्नी हरि सिंह का शव शुक्रवार सुबह करीब सात बजे घर के अंदर पड़ा मिला। बताया गया कि महिला अपने पति और बेटी के साथ सो रही थी, जबकि बेटा और बहू दूसरे कमरे में सो रहे थे। सुबह महिला का शव पड़ा देख परिजनों में हड़कंप मच गया। वहीं, बरामदे में खून बिखरा मिलने से घटना को लेकर रहस्य गहरा गया।
फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य एकत्र किए
सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी विनेश कुमार, सहार थानाध्यक्ष गणेश गुप्ता और बेला थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। टीम ने मौके से जरूरी नमूने एकत्र किए।
परिजन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं हो सकी है। खास बात यह है कि घटना को लेकर परिजन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा।