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वीडियो में शिवसेना नेता नरिंदर थापर के बेटे रंजम थापर और उसके साथी लक्की के भाई की स्कूटी रोककर उसके पास मौजूद शराब की जांच करते और उस पर शराब बेचने के आरोप लगाते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद लक्की ठाकुर ने रंजम और उसके साथियों को धमकी दी थी कि वे दोबारा उसके भाई को न रोकें और उनके काम में दखल न दें। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया।हालांकि, हत्या के पीछे यही एकमात्र वजह थी या कोई अन्य कारण भी था, इसकी पुलिस जांच कर रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर भी साझा किया गया था। इसमें लक्की के भाई पर शराब की तस्करी के आरोप लगाए गए थे। दूसरी तरफ, आरोप है कि लक्की ने भी रंजम और उसके साथियों को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, लक्की को इस बात पर भी एतराज था कि विरोधी पक्ष के लोग उसके बेटे को अपने साथ बैठाते हैं। उसे आशंका थी कि कहीं उसका बेटा नशे की गिरफ्त में न आ जाए।लक्की की 24 नवंबर को तेजधार हथियारों से हमला कर हत्या कर दी गई थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक, लक्की पहले एक हत्या के मामले में 10 साल की सजा काट चुका था और आरोपियों को उससे डर था। हालांकि, हत्या की असल वजह और घटनाक्रम की पुष्टि जांच के बाद ही होगी।पुलिस ने इस मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि नामजद रंजम थापर और कुछ अन्य आरोपियों की तलाश में टीमें गठित की गई हैं। पुलिस विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है। लक्की का शव सिविल अस्पताल जालंधर के शवगृह में रखा गया है। पोस्टमॉर्टम के बाद अंतिम संस्कार किए जाने की संभावना है।