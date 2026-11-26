हालांकि जिन लोगों से उसने 18% के सालाना ब्याज के लालच देकर करोड़ों रुपये हड़पे थे, उन पीड़ितों की संस्था के चेयरमैन ने उसे देख लिया। उन्होंने तब तो कुछ नहीं कहा लेकिन पुलिस से तालमेल कर लिया।इसके बाद पुलिस सुबह ही शादी के लिए हो रहे कीर्तन में सिविल वर्दी में पहुंच गई। जैसे ही आरोपी राम सिंह गुरुद्वारे के भीतर से कीर्तन करके बाहर निकला तो पुलिस ने उसे दबोच लिया। आरोपी के पकड़े जाने के बाद अब पीड़ितों को उम्मीद बंधी है कि उन्हें उनका हड़पा हुआ पैसा वापस मिल सकेगा। पुलिस ने भी आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है कि वह इतने साल कहां छुपा रहा।इंसाफ की लहर खातेदार वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन गुरभेज सिंह ने बताया कि आरोपी राम सिंह 9 साल से फरार था। उसकी ठगी के बाद उन्होंने संस्था बना ली थी। इसके बाद से ही वह उसकी तलाश में थे लेकिन कोई पता नहीं चल रहा था।गुरभेज सिंह ने बताया कि आरोपी राम सिंह मूल रूप से भगता भाईका के गांव न्योर का रहने वाला है। 21 नवंबर को उन्हें किसी ने बताया कि राम सिंह अपने गांव आ रखा है। जहां से वह अपने भाई के ससुर के घर गांव महिमा भगवाना में किसी शादी समारोह में शामिल होगा। इसके बाद वह 21 नवंबर की शाम को वह खुद गांव महिमा भगवाना पहुंचे। जब वे वहां पहुंचे तो आरोपी ने अपना पूरा भेष बदला हुआ था लेकिन उन्होंने उसे पहचान लिया।

एसएसपी को बताया

उन्होंने तुरंत बठिंडा के एसएसपी से बात की। पूरी बात सुनने के बाद एसएसपी ने कार्रवाई के लिए डीएसपी की ड्यूटी लगा दी। इसके बाद 22 नवंबर को सुबह ही पुलिस टीम सिविल वर्दी में शादी वाले घर में पहुंच गई। जब वे वहां पहुंचे तो काफी संख्या में मेहमान थे। गुरभेज के मुताबिक वहां से गिरफ्तार करने पर शादी समारोह में खलल पड़ता और हंगामा भी हो सकता था। इसलिए पुलिस ने आसपास निगरानी शुरू कर दी ताकि वह कहीं भाग न पाए।



22 नवंबर की दोपहर में करीब 1 बजे वह शादी वाले घर से निकला और गुरुद्वारे में जाकर शादी के उपलक्ष्य में चल रहे कीर्तन में शामिल हो गया। वह खुद भी वहां कीर्तन करने लगा। पुलिस के सामने मुश्किल थी कि गुरुद्वारे के अंदर से उसे नहीं पकड़ सकते थे। पुलिस गुरुद्वारे के बाहर इंतजार करती रही। वह करीब ढाई बजे बाहर निकला तो सिविल वर्दी में उसका इंतजार कर रही पुलिस ने तुरंत उसे काबू कर लिया। जिसके बाद उसे गाड़ी में डालकर थाने ले गई।



आरोपी ने जीरकपुर में काटी फरारी, 2 बार भेष बदला

बठिंडा पुलिस की जांच के मुताबिक आरोपी पिछले नाै साल से जीरकपुर में छुपा हुआ था। जब वह लोगों से ठगी कर रहा था तो उसने पगड़ी पहनी थी और छोटी दाढ़ी रखी थी। हालांकि फरार होने के बाद उसने बाल छोटे करा लिए। हालांकि अब उसने फिर से दाढ़ी बढ़ा ली और अमृतधारी सिख की तरह गात्रा भी पहन लिया। वह कीर्तनिए की आड़ में पुलिस से बच रहा था।



2012 में कंपनी बनाई, बठिंडा में हेडक्वॉर्टर खोला

साल 2012 में अमरजीत सिंह ढींगरा, राम सिंह और नवजीत सिंह ने मिलकर सरव एग्रो इंडिया लिमिटेड नाम से कंपनी बनाई थी। कंपनी का मुख्य दफ्तर बठिंडा के गुरु गोबिंद सिंह नगर स्थित निर्मल कॉम्प्लेक्स में था। बाद में इसने पंजाब के कई शहरों में अपनी शाखाएं खोलीं।



मशरूम फार्म दिखाकर निवेशकों का भरोसा जीता

कंपनी ने बठिंडा के गांव महिमा सरजा में तीन मशरूम फार्म बनाए। खाद प्लांट भी बनाया। मधुमक्खी पालन के साथ एक होटल को भी कारोबार का हिस्सा बताया। इसके लिए पंजाब नेशनल बैंक और एक निजी वित्तीय संस्थान से कर्ज लिया गया था।



विदेश से मशीनें भी मंगवाई गई थीं। कंपनी के संचालक लोगों को फार्म दिखाते और होटलों में बैठकें करके निवेश के लिए प्रेरित करते थे। इससे लोगों को लगता था कि कंपनी का वास्तविक कारोबार है और उनका पैसा सुरक्षित रहेगा।



ये कंपनी 18 प्रतिशत सालाना ब्याज देने का वादा करती थी। लोगों को उदाहरण देकर समझाया जाता था कि 30 हजार रुपये लगाने पर पांच साल बाद 99 हजार रुपये मिलेंगे।