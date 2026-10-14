Kanpur News: मलासा के समीप सेंगुर नदी पुल किनारे आई दरार, हादसे का डर

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मलासा गांव के शिवप्रकाश सिंह, शिवपूजन उर्फ बउआ, ओमजी सहित ग्रामीणों ने बताया कि झांसी-कानपुर हाईवे से सीधा मूसानगर तक मुगलमार्ग को मिलाने वाला यह प्रमुख मार्ग है। जिसका लगभग डेढ़ वर्ष पहले कैबिनेट मंत्री राकेश सचान की पहल पर चौड़ीकरण कराया गया। मलासा गांव के पास ही निकली सेंगुर नदी पुल के दोनों किनारों पर सड़क दरक कर फट रही है। जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। मार्ग से छोटे, सवारी व भारी वाहन के अलावा फसल लादकर ट्रैक्टर-ट्रॉली सहित आम आवागमन होता है लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। लोगों ने दरार दे रहे स्थान पर मिट्टी भरी बोरियां रखकर संकेत बनाया है। जिससे लोग वहां से न निकलें। लोक निर्माण खंड-1 के अधिशासी अभियंता हेमंत कुमार ने बताया क्षतिग्रस्त सड़क को दुरुस्त कराया जाएगा।

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बरौर। मलासा के समीप सेंगुर नदी पुल किनारे सड़क के दोनों तरफ दरार आ गई है। इससे हादसा होने का खतरा बढ़ गया है लेकिन अधिकारियों ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है। स्थानीय लोगों ने सड़क मरम्मत की मांग उठाई है।