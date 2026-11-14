Kanpur News: किडनी कांड से चर्चा में आए अस्पताल के सह संचालक पर शोषण का आरोप

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नानकारी निवासी युवती के मुताबिक, वर्ष 2017 में एक प्रकरण की शिकायत करने कल्याणपुर थाने गई थी। वहां रावतपुर के गणेशनगर निवासी आसिफ अंसारी से मुलाकात हुई। तब आसिफ ने अपना नाम लल्ला बताया था। बाद में दोनों में दोस्ती बढ़ गई। आरोप है कि आसिफ ने शादी का झांसा देकर शोषण करना शुरू कर दिया। पांच लाख रुपये भी लिए। अपाचे खरीदने के लिए रुपये लिए। फर्जी आरसी बनवा कर भेजी। बता दें कि आसिफ जिस अस्पताल का सह संचालक है उसका संचालक नंद किशोर किडनी कांड में जेल जा चुका है। कल्याणपुर थाना प्रभारी केशव तिवारी ने बताया कि आसिफ अंसारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है।