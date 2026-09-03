UP: फर्रुखाबाद में सीएम योगी आज बांटेंगे बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री, पुलिस लाइन में तैयारियां पूरी
Farrukhabad News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बृहस्पतिवार को फतेहगढ़ स्थित पुलिस लाइन पहुंचेंगे। यहां वह पिछले दिनों गंगा में आई बाढ़ से प्रभावित गांवों के लोगों को राहत सामग्री वितरित करेंगे। कार्यक्रम को लेकर पुलिस लाइन में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
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कुछ ही देर में मुख्यमंत्री के पहुंचने की संभावना है और पुलिस लाइन का वाटरप्रूफ पंडाल लोगों से खचाखच भर गया है। मुख्यमंत्री करीब 1000 बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरित करेंगे। इसके अलावा 31 बाढ़ पीड़ितों को भूमि का पट्टा भी दिया जाएगा। पट्टा मिलने के बाद संबंधित लाभार्थी उस भूमि पर अपना मकान बना सकें, इसके लिए प्रत्येक को एक लाख 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता चेक के माध्यम से दी जाएगी।
10 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था
मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए पुलिस लाइन में वाटरप्रूफ पंडाल तैयार किया गया है। इसमें करीब 10 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच चुके हैं और पूरा पंडाल खचाखच भर गया है।
मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। अधिकारियों द्वारा व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी की जा रही है।