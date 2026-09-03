UP: फर्रुखाबाद में सीएम योगी आज बांटेंगे बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री, पुलिस लाइन में तैयारियां पूरी

कुछ ही देर में मुख्यमंत्री के पहुंचने की संभावना है और पुलिस लाइन का वाटरप्रूफ पंडाल लोगों से खचाखच भर गया है। मुख्यमंत्री करीब 1000 बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरित करेंगे। इसके अलावा 31 बाढ़ पीड़ितों को भूमि का पट्टा भी दिया जाएगा। पट्टा मिलने के बाद संबंधित लाभार्थी उस भूमि पर अपना मकान बना सकें, इसके लिए प्रत्येक को एक लाख 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता चेक के माध्यम से दी जाएगी।

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