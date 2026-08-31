फर्रुखाबाद: बाढ़ प्रभावितों से मिलने तीन सितंबर को आ सकते हैं सीएम योगी, तैयारियां तेज

इस दौरान कार्यक्रम की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के संभावित आगमन को देखते हुए हेलीपैड के लिए प्रस्तावित भूमि की नापजोख भी की। डीएम और एसपी ने सभा स्थल के साथ आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण कर सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, पार्किंग, मंच और अन्य जरूरी इंतजामों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

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