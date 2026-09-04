चित्रकूट: जमीनी विवाद में युवक की हत्या, परिजनों ने शव रखकर लगाया जाम, आधे घंटे तक थमा यातायात, ये है मांग
Chitrakoot News: भरतकूप थाना क्षेत्र के भरथौल गांव में जमीनी विवाद के चलते सगे भाई की हत्या के मामले में शुक्रवार को परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। आरोपी भाई, उसकी पत्नी और पुत्र की गिरफ्तारी के बावजूद एक अन्य आरोपी के फरार होने और फांसी की मांग को लेकर परिजनों ने कर्वी के पुरानी कोतवाली चौराहे पर शव रखकर हंगामा किया।
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चित्रकूट जिले में भरतकूप के भरथौल गांव में जमीनी विवाद में हुई हत्या के बाद शुक्रवार को परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। मृतक के परिजनों ने आरोपियों को फांसी की सजा की मांग को लेकर कर्वी के पुरानी कोतवाली चौराहे पर शव रखकर जाम लगा दिया। आधे घंटे तक कर्वी-बांदा नेशनल हाईवे जाम रहा। मामला भरतकूप थाना क्षेत्र के भरथौल गांव का है।
गुरुवार को जमीनी विवाद में भाई बोधीलाल ने पत्नी और पुत्रों के साथ मिलकर अपने सगे भाई शिवप्रकाश की हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी बोधीलाल, उसकी पत्नी और एक पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है। शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे मृतक के परिजन शव लेकर पुरानी कोतवाली चौराहे पर पहुंचे और बीच सड़क पर शव रखकर हंगामा करने लगे।
करीब आधे घंटे बाद जाम खुल सका
फांसी की सजा और फरार आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा शुरू होते ही हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सूचना पर सीओ सिटी सत्येंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को समझाया और फरार आरोपी की जल्द गिरफ्तारी व आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने का आश्वासन दिया। इसके बाद करीब आधे घंटे बाद जाम खुल सका।