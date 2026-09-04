चित्रकूट: जमीनी विवाद में युवक की हत्या, परिजनों ने शव रखकर लगाया जाम, आधे घंटे तक थमा यातायात, ये है मांग

चित्रकूट जिले में भरतकूप के भरथौल गांव में जमीनी विवाद में हुई हत्या के बाद शुक्रवार को परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। मृतक के परिजनों ने आरोपियों को फांसी की सजा की मांग को लेकर कर्वी के पुरानी कोतवाली चौराहे पर शव रखकर जाम लगा दिया। आधे घंटे तक कर्वी-बांदा नेशनल हाईवे जाम रहा। मामला भरतकूप थाना क्षेत्र के भरथौल गांव का है।

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गुरुवार को जमीनी विवाद में भाई बोधीलाल ने पत्नी और पुत्रों के साथ मिलकर अपने सगे भाई शिवप्रकाश की हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी बोधीलाल, उसकी पत्नी और एक पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है। शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे मृतक के परिजन शव लेकर पुरानी कोतवाली चौराहे पर पहुंचे और बीच सड़क पर शव रखकर हंगामा करने लगे।