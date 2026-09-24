चित्रकूट सड़क हादसा: पंचर खड़ी बस में घुसी बाइक, ट्रक की रोशनी से हुई थी अनियंत्रित, पति-पत्नी दोनों की मौत

चित्रकूट जिले में राजापुर थाना क्षेत्र के नंदिन कुर्मियान गांव के पास बुधवार रात को खड़ी बस में एक बाइक भिड़ गई, जिससे दंपती की मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। अमान सिकरी निवासी केश कुमार (43) बाइक से अपनी पत्नी गिरजा देवी (40) के साथ ससुराल करौंदी कला बुधवार को जलविहार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे।

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वहां से रात करीब आठ बजे लौटते समय नादिन कुर्मियान के पास पहुंचते ही सामने से आ रहे ट्रक की रोशनी आंखों में पड़ी, तो बाइक अनियंत्रित होकर पंचर खड़ी बस से भिड़ गई। इससे केश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई और उसकी पत्नी गिरजा देवी को पुलिस एंबुलेंस से सीएचसी राजापुर लेकर पहुंची।