चित्रकूट सड़क हादसा: पंचर खड़ी बस में घुसी बाइक, ट्रक की रोशनी से हुई थी अनियंत्रित, पति-पत्नी दोनों की मौत

चित्रकूट सड़क हादसा: पंचर खड़ी बस में घुसी बाइक, ट्रक की रोशनी से हुई थी अनियंत्रित, पति-पत्नी दोनों की मौत
Chitrakoot News: राजापुर थाना क्षेत्र स्थित नंदिन कुर्मियान गांव के पास सामने से आ रहे ट्रक की तेज रोशनी आंखों पर पड़ने से अनियंत्रित हुई बाइक सड़क किनारे पंचर खड़ी बस से जा भिड़ी। हादसे में दंपती की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
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चित्रकूट जिले में राजापुर थाना क्षेत्र के नंदिन कुर्मियान गांव के पास बुधवार रात को खड़ी बस में एक बाइक भिड़ गई, जिससे दंपती की मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। अमान सिकरी निवासी केश कुमार (43) बाइक से अपनी पत्नी गिरजा देवी (40) के साथ ससुराल करौंदी कला बुधवार को जलविहार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे।
वहां से रात करीब आठ बजे लौटते समय नादिन कुर्मियान के पास पहुंचते ही सामने से आ रहे ट्रक की रोशनी आंखों में पड़ी, तो बाइक अनियंत्रित होकर पंचर खड़ी बस से भिड़ गई। इससे केश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई और उसकी पत्नी गिरजा देवी को पुलिस एंबुलेंस से सीएचसी राजापुर लेकर पहुंची।
पंचर खड़ी थी बस, हेलमेट नहीं पहने थे बाइक सवार
यहां हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसकी भी इलाज के दौरान मौत हो गई। थाना प्रभारी नरेश कुमार प्रजापति ने बताया कि प्रयागराज की एक बस पंचर खड़ी थी, जिसमें बाइक सवार भिड़े हैं। हादसे में दंपती की मौत हो गई है बस को कब्जे में ले लिया गया है। बाइक सवार हेलमेट नहीं पहने थे।