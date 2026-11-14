Kanpur News: स्कूलों में बच्चों को मिला नमकीन हलवा और उपमा

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कानपुर। परिषदीय स्कूलों में बच्चों को अब नमकीन हलवा और उपमा मिलना शुरू हो गया है। अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने के बाद बीएसए ने अक्षयपात्र संस्था को नोटिस दिया तो बच्चों को नमकीन हलवा और उपमा वितरण शुरू हो सका। बीएसए हरिओम सिंह ने बताया कि सरसौल ब्लॉक के हाथीपुर, महोली-दो और टौंस, कल्याणपुर के जूनियर सचेंडी-दो और लोहारखेड़ा, घाटमपुर के अमिरतेपुर, कटरी और कातर, पतारा के कृपालपुर और मिरानपुर, ककवन के सराय देवहा, बिधनू के सपई-दो और शिवराजपुर के जादेपुर व सिकंदरपुर समेत अन्य ब्लाॅकों के स्कूलों में भी नमकीन हलवा वितरित कराया गया। नगर क्षेत्र में सभी छह एनजीओ ने तहरी के साथ बच्चों को हलवा उपलब्ध कराया।