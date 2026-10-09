Kanpur News: परिषदीय स्कूलों में बच्चों को अब हर शुक्रवार मिलेगा हलवा-उपमा

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पीएम पोषण योजना के तहत शुरू की जा रही इस व्यवस्था में प्रत्येक बच्चे के लिए कम से कम 30 ग्राम सूजी से हलवा या उपमा तैयार किया जाएगा। महीने के पहले और तीसरे सप्ताह में मीठा हलवा जबकि दूसरे, चौथे और पांचवें सप्ताह में नमकीन उपमा दिया जाएगा। बच्चों को यह आहार मध्यावकाश में मिड-डे मील के अतिरिक्त मिलेगा। बीएसए हरिओम सिंह ने बताया कि स्कूलों में प्रतिदिन सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन लेने वाले बच्चों की संख्या दर्ज की जाएगी। वितरण के फोटोग्राफ भी सुरक्षित रखे जाएंगे।

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कानपुर। परिषदीय और पीएम पोषण योजना से आच्छादित स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की थाली अब हर शुक्रवार कुछ और पौष्टिक होगी। नवंबर से फरवरी 2027 के तीसरे सप्ताह तक बच्चों को मिड-डे मील के अलावा सूजी का मीठा हलवा और नमकीन उपमा दिया जाएगा। शासन ने इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। स्कूलों में कार्यरत रसोइयों को प्रति छात्र दो रुपये अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जाएगा।