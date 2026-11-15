Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Junior Engineer’s bag left behind in an auto-rickshaw

कानपुर: ऑटो में छूटा जूनियर इंजीनियर का बैग, पुलिस से लगाई मदद की गुहार

Sun, 15 Nov 2026 11:06 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Sun, 15 Nov 2026 11:06 PM IST
विज्ञापन
Kanpur: Junior Engineer’s bag left behind in an auto-rickshaw
घटना की जानकारी देता पीड़ित - फोटो : अमर उजाला
मंधना से आईआईटी मेट्रो स्टेशन तक ऑटो से सफर के दौरान जूनियर इंजीनियर अपना बैग भूल गए। बैग में करीब 60 हजार रुपये कीमत का लैपटॉप, शैक्षणिक प्रमाणपत्र और अन्य महत्वपूर्ण कागजात थे। उन्होंने मंधना चौकी और कल्याणपुर थाने में मदद की गुहार लगाई। हमीरपुर के मिश्रीपुर निवासी सत्यम नागपुर (महाराष्ट्र) की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जूनियर इंजीनियर हैं। वह बिठूर के पेम गांव में रहने वाली अपनी बुआ के घर आए थे। रविवार दोपहर ऑटो में बैठकर सेंट्रल स्टेशन जाने के लिए आईआईटी मेट्रो स्टेशन पहुंचे। उतरते वक्त उनका बैग ऑटो में ही छूट गया। बिठूर थाना प्रभारी अशोक सरोज के अनुसार सीसी कैमरों के फुटेज से ऑटो ट्रेस किया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed