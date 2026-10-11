फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Chemists to conduct transactions in cash; decision taken not to accept UPI payments in protest against MDR charges on UPI.

Kanpur News: दवा विक्रेता करेंगे नकद में लेनदेन, यूपीआई पर एमडीआर शुल्क के विरोध में यूपीआई से भुगतान नहीं लेने का लिया निर्णय

Sun, 11 Oct 2026 02:13 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:13 AM IST
विज्ञापन
Chemists to conduct transactions in cash; decision taken not to accept UPI payments in protest against MDR charges on UPI.
कानपुर। यूपीआई भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) टैक्स लगाए जाने के विरोध में शहर के दवा विक्रेताओं ने नकद लेनदेन का फैसला लिया है। दी रिटेल केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि दवा विक्रेता अब ग्राहकों से यूपीआई के जरिये भुगतान नहीं लेंगे।
विज्ञापन


एसोसिएशन के महामंत्री प्रदीप पांडेय ने कहा कि 15 अक्तूबर से सभी लेन-देन बिना यूपीआई के किए जाएंगे और विरोध स्वरूप सभी दवा विक्रेता ''काली पट्टी'' बांधकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। महामंत्री ने कहा कि केमिस्ट एसोसिएशन एमडीआर के विरोध में उद्योग व्यापार मंडल (श्याम बिहारी) के साथ है तथा उनके निर्देशों का पालन करेगी। व्यापारियों का कहना है कि इस अतिरिक्त शुल्क के कारण छोटे दुकानदारों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद नागपाल ने की। यहां राजेश सनेजा, संजय मिश्रा, संजय नागपाल आदि दवा विक्रेता उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed