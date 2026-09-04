उन्नाव: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा; कार बनी आग का गोला, भाई की मौत और बहन गंभीर रूप से घायल

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर थाना क्षेत्र के गहाखेड़ा के पास एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है। तेज रफ्तार कार आगे चल रहे किसी अज्ञात वाहन से जा टकराई, जिससे जोरदार टक्कर के बाद कार में भीषण आग लग गई और वह चंद मिनटों में आग का गोला बन गई। इस दर्दनाक हादसे में कार सवार भाई की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उसकी बहन गंभीर रूप से घायल है और उसका अस्पताल में इलाज जारी है।

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