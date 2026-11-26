विज्ञापन

सी-आर्म मशीन खराब होने से घुटने और कूल्हे की सर्जरी कराने वाले चार से पांच रोगियों को रोजाना लौटाना पड़ रहा था। 10 से 15 एमआरआई कराने वाले मरीज भी रोज लौट रहे हैं। बुधवार को इंजीनियर की टीम ने सी-आर्म मशीन को अस्थायी तौर पर चलने योग्य बना दिया है। मशीन के मुख्य उपकरण 15 दिन में आ जाएंगे जिसके बाद मशीन को स्थायी तौर पर ठीक किया जाएगा। चिकित्सा अधीक्षक डॉ. शैलेंद्र तिवारी ने बताया कि सी-आर्म मशीन को ठीक करा दिया है। बृहस्पतिवार से ऑपरेशन होने लगेंगे।बुधवार को इंजीनियर ने एमआरआई मशीन की जांच की तो पता चला कि इसे पूरी तरह ठीक होने में पांच से 10 दिन का समय और लगेगा। चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि एमआरआई सेवा को भी जल्द से जल्द बहाल करने के हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि मरीजों को जांच के लिए बाहर न भटकना पड़े।