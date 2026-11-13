Kanpur News: दिवाली के बाद खुला सराफा बाजार, सोने-चांदी के भाव गिरे

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आठ नवंबर को दिवाली के दिन सोने का भाव 1,45,500 रुपये प्रति 10 ग्राम था। वहीं चांदी 1,91,000 रुपये प्रति किलो बिक रही थी। इसके बाद बुधवार तक बाजार बंद रहा। बृहस्पतिवार को बाजार खुलने पर सोने का भाव घटकर 1,41,500 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी का भाव 1,88,000 रुपये प्रति किलो रह गया। उत्तर प्रदेश सराफा एसोसिएशन के मंत्री रामकिशोर मिश्रा ने बताया कि अक्तूबर के अंत और नवंबर की शुरुआत में सोने-चांदी के भाव में तेजी आई थी, लेकिन त्योहार से पहले गिरावट दर्ज की गई।मौजूदा गिरावट बहुत अधिक नहीं है। उन्होंने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों, अमेरिका-ईरान युद्ध और कच्चे तेल की मांग का असर कीमती धातुओं पर पड़ सकता है। सर्दियों में यूरोप और अमेरिका में तेल की मांग बढ़ने से आने वाले समय में सोने-चांदी के भाव में तेजी की संभावना है।