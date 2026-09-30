Kanpur News: चौकी में शिकायत करने जा रहे भाइयों पर हमला
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 02:13 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 02:13 AM IST
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कानपुर। नौरैयाखेड़ा निवासी प्रभुदीन यादव ने पुलिस को बताया कि 27 सितंबर की रात उनके छोटे भाई ओम यादव का गाड़ी खड़ी करने को लेकर अशोक यादव और अभिषेक से विवाद हो गया था। इसकी शिकायत करने वह अपने भाई ओम के साथ इंडस्ट्रियल एरिया चौकी जा रहे थे। वह फर्टिलाइजर बाउंड्री के पास पहुंचे ही थे कि अशोक यादव व अभिषेक ने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर रॉड से उन पर जानलेवा हमला कर दिया और भाग निकले। पनकी थाना प्रभारी ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। (संवाद)
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