Kanpur News: शतरंज में बृजेश वर्मा ने जीता स्वर्ण, कैरम में सोनल पाठक प्रथम

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महिला कैरम में कानपुर बार एसोसिएशन की वरिष्ठ उपाध्यक्ष सोनल पाठक ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कैरम के अन्य मुकाबलों में कपिल अवस्थी, मो. कयूम, अजीत यादव, पुनीत सोनकर, सुधीर पांडेय और मनोज अरोड़ा ने फाइनल में जगह बनाने के लिए जोर आजमाइश की। यहां बार एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र अवस्थी, महामंत्री बिनय मिश्रा, लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश चंद्र वर्मा, महामंत्री राजीव यादव, कार्यक्रम आयोजक व संस्थान के महामंत्री डॉ. पवन कुमार तिवारी समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे।

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कानपुर। एकेडमिक रिसर्च सोसाइटी, बैरिस्टर नरेंद्रजीत सिंह निःशुल्क विधि सेवा संस्थान और कानपुर बार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित शतरंज एवं कैरम प्रतियोगिता में अधिवक्ताओं ने दिमाग चलाया। महामंत्री डॉ. पवन कुमार तिवारी ने बताया कि शतरंज के पुरुष वर्ग में बृजेश वर्मा ने स्वर्ण, राजेश कुमार अवस्थी ने रजत और पुनीत कुमार सोनकर ने कांस्य पदक अपने नाम किया।