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Kanpur News: पवनीत के अर्धशतक से बुक शॉप ब्लास्टर्स ने जीता मुकाबला

Sun, 11 Oct 2026 02:13 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:13 AM IST
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Book Shop Blasters won the match thanks to Pavneet's half-century.
कानपुर। आर्यनगर स्थित द स्पोर्ट्स हब (टीएसएच) में चल रही बीपी क्रिकेट लीग में शनिवार को बुक शॉप ब्लास्टर्स ने दमदार प्रदर्शन करते हुए एसजीएम स्ट्राइकर्स को पांच विकेट से हरा दिया। टीम की जीत में नाबाद 67 रन बनाने वाले पवनीत सिंह को मैन ऑफ द मैच चुना गया।
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टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए एसजीएम स्ट्राइकर्स ने 20 ओवर में छह विकेट पर 160 रन बनाए। अब्दुल दानिश ने 56 और सौरभ श्रीवास्तव ने 27 रन का योगदान दिया। बुक शॉप ब्लास्टर्स की ओर से आशीष सिंह ने दो, जबकि शुभम और शादाब ने एक-एक विकेट लिया।
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लक्ष्य का पीछा करने उतरी बुक शॉप ब्लास्टर्स ने 17.4 ओवर में पांच विकेट खोकर 161 रन बना लिए। पवनीत सिंह ने नाबाद 67 रन बनाए, जबकि योगेश यादव ने 19 और हिमांशु सिंह ने 17 रन का योगदान दिया। एसजीएम स्ट्राइकर्स की ओर से अब्दुल दानिश ने दो विकेट लिए। प्रशांत, रवि सक्सेना और अमित कटियार ने एक-एक विकेट हासिल किया। इस अवसर पर नीलेश खंडेलवाल, अश्विनी कुमार गुप्ता, गुंजन माहेश्वरी और दीपक सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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