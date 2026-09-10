Kanpur News: रामगंगा नहर में मिला औरैया के युवक का शव

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राम गंगा नहर में शव मिलने की जानकारी पर औरैया के भंडारीपुर गांव निवासी मोहन और उनके परिवार के लोग पिंडार्थू पहुंचे। उन्होंने शव की पहचान बड़े भाई राहुल उर्फ बंटी (32) के रूप में की। मोहन ने बताया कि राहुल सोमवार शाम को खेतों में खड़ी धान की फसल में नहर से पानी लगाने गए थे। रात 10 बजे नहर के पास साइकिल और चप्पल मिली लेकिन भाई का कुछ भी पता नहीं चला।इधर, कुछ लोगों ने उनके नहर में गिरने की आशंका जताई थी। वहीं, परिवार के लोगों ने उनके लापता होने की जानकारी पुलिस को देकर गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी। इधर किसान के नहर में डूबने की आशंका पर एनडीआरएफ ने खोजबीन भी की लेकिन कुछ पता नहीं चला। बुधवार सुबह राम गंगा नहर में शव मिलने की जानकारी हुई। अनहोनी पर बंटी की पत्नी वर्षा बेटे आर्यन व आरुष के साथ बिलखती रही। थानाध्यक्ष सिकंदरा सुधाकर सिंह ने बताया कि शव की शिनाख्त होने के बाद पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।