Kanpur News: फंदे से लटकता मिला ससुराल में रह रहे युवक का शव

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कानपुर नगर के 25/ए बर्रा थाना गुजैनी निवासी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि उनके बड़े भाई जितेंद्र सिंह (38) ट्रेन में वेंडर का काम करते थे। करीब 14 वर्ष पहले उनकी शादी नाही गांव में हुई थी। वह पत्नी शारदा देवी और बच्चों के साथ करीब तीन वर्षों से ससुराल में रहकर नौकरी कर रहे थे। मंगलवार को भाई के फंदा लगा लेने की जानकारी मिली।वहां पहुंचा तो भाई पंखे के कुंडे पर तौलिया के फंदे से लटके मिले। इस पर उन्होंने यूपी 112 पुलिस को सूचना दी। फॉरेंसिक टीम आने के बाद उन्हें फंदे से उतारा गया। अनहोनी पर मां सरिता देवी, भाई वीरेंद्र सिंह समेत सास चुन्नी देवी, पत्नी शारदा बिलखते रहे। बताया कि जितेंद्र के दो बेटे रुद्र और ध्रुव हैं। थानाध्यक्ष सनत कुमार ने बताया कि प्रथमदृष्टया युवक ने आत्महत्या की है। परिवार के लोग पूछताछ में कारण स्पष्ट नहीं कर सके हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट व तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।