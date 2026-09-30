Kanpur News: हनुमंतविहार में वृद्ध, बाबूपुरवा में अधेड़ का मिला शव

Kanpur News: हनुमंतविहार में वृद्ध, बाबूपुरवा में अधेड़ का मिला शव
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 02:24 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 02:24 AM IST
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कानपुर। हनुमंत विहार और बाबूपुरवा थानाक्षेत्र में वृद्ध समेत दो लोगों के शव मिले। डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि हनुमंत विहार के कर्रही रोड स्थित शुगर सिंह एकेडमी के पास मंगलवार को सड़क किनारे करीब 70 वर्षीय वृद्ध का शव मिला। पहचान नहीं हो सकी। वहीं, बाबूपुरवा के लोको यार्ड किनारे खुले बरसाती नाले में युवक का शव मिला। उसकी पहचान बेगमपुरवा निवासी सफीकुर्रहमान (55) के रूप में हुई। वह अनवर अली के मकान में किराये पर रहता था। चाचा मो. साबिर ने बताया कि उन्हें मिर्गी के दौरे आते थे। (संवाद)
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