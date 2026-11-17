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टिनशेड कॉलोनी विजयनगर निवासी शिवशंकर की पत्नी की कई साल पहले बीमारी से मौत हो गई थी। उनका बेटा दीपक सक्सेना लुधियाना में प्राइवेट नौकरी करता है। वह अपने भतीजे राजेश के साथ रहते थे। राजेश के मुताबिक, रविवार देर शाम वह टहलने की बात कहकर निकले थे। इसके बाद लौटे नहीं। देर रात वह लोग थाने पहुंचे और फोटो दिखाई तो पुलिस ने नाले में शव मिलने की जानकारी दी। काकादेव थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार राम ने बताया कि परिजन ने कोई आरोप नहीं लगाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह स्पष्ट होगी।