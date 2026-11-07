Kanpur News: 100 शैया अस्पताल में बेडों पर चादरें गायब

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सीएमओ डॉ. विकास चंद्रा निरीक्षण के दौरान वह सीधे इमरजेंसी वार्ड पहुंचे। यहां कई बेडों पर चादरें नहीं बिछी थीं। अस्पताल में मरीजों की सुविधा और साफ-सफाई को लेकर बरती जा रही इस लापरवाही पर उन्होंने नाराजगी जताई। संबंधित स्वास्थ्य कर्मी से जवाब मांगा तो वह अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए बहाने बनाने लगा। इस पर सीएमओ ने सीएमएस को व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। विज्ञापन

उन्होंने स्टाफ नर्सों को मरीजों और तीमारदारों के साथ शालीनता से पेश आने तथा अपने व्यवहार में सुधार लाने की हिदायत दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अस्पताल आने वाले मरीजों के साथ अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दीपावली पर आतिशबाजी से झुलसने वाले मरीजों की संभावित संख्या को देखते हुए सीएमओ ने अस्पताल में अलग से बर्न वार्ड तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही वार्ड में स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी लगाने को कहा, जिससे आपात स्थिति में मरीजों को तत्काल इलाज मिल सके। निरीक्षण के दौरान सीएमएस डॉ. सुनील कुमार सिंह, डॉ. संतोष मिश्रा आदि मौजूद रहे। सीएमओ डॉ. विकास चंद्रा निरीक्षण के दौरान वह सीधे इमरजेंसी वार्ड पहुंचे। यहां कई बेडों पर चादरें नहीं बिछी थीं। अस्पताल में मरीजों की सुविधा और साफ-सफाई को लेकर बरती जा रही इस लापरवाही पर उन्होंने नाराजगी जताई। संबंधित स्वास्थ्य कर्मी से जवाब मांगा तो वह अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए बहाने बनाने लगा। इस पर सीएमओ ने सीएमएस को व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने के निर्देश दिए।उन्होंने स्टाफ नर्सों को मरीजों और तीमारदारों के साथ शालीनता से पेश आने तथा अपने व्यवहार में सुधार लाने की हिदायत दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अस्पताल आने वाले मरीजों के साथ अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दीपावली पर आतिशबाजी से झुलसने वाले मरीजों की संभावित संख्या को देखते हुए सीएमओ ने अस्पताल में अलग से बर्न वार्ड तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही वार्ड में स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी लगाने को कहा, जिससे आपात स्थिति में मरीजों को तत्काल इलाज मिल सके। निरीक्षण के दौरान सीएमएस डॉ. सुनील कुमार सिंह, डॉ. संतोष मिश्रा आदि मौजूद रहे।

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छिबरामऊ। मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के दावों के बीच 100 शैया अस्पताल की व्यवस्थाओं की हकीकत सामने आ गई। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मरीजों के बेड पर चादरें तक नहीं मिलीं। शनिवार को यह नजारा देखकर निरीक्षण करने पहुंचे मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. विकास चंद्रा का पारा चढ़ गया। उन्होंने जिम्मेदार स्वास्थ्य कर्मी से जवाब तलब किया तो वह संतोषजनक जवाब देने के बजाय बहाने बनाने लगा। इस पर सीएमओ ने फटकार लगाते हुए भविष्य में लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी।