ऋण पत्रावलियों को लंबित न रखें बैंक : सीडीओ

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कानपुर देहात। माती कलक्ट्रेट परिसर में शुक्रवार को बैंकों की जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) एवं जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) की बैठक हुई। सीडीओ विधान जायसवाल ने बैंक अधिकारियों को ऋण पत्रावलियां अनावश्यक रूप से लंबित न रखने के निर्देश किए। वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक ऋण योजना एवं विभिन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत जनपद के बैंकों को आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों एवं बैंक प्रतिनिधियों से योजनावार उपलब्धियों की जानकारी ली। निर्देश दिए कि ऋण संबंधी पत्रावलियों को किसी भी स्तर पर अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। उन्होंने कहा अपूर्ण पत्रावलियों को संबंधित विभाग, बैंक एवं आवेदक के मध्य समन्वय स्थापित कर शीघ्र पूर्ण कराया जाए। नियमानुसार ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से किया जाए। यहां अतिरिक्त मजिस्ट्रेट/पीओ डूडा ऊषा सिंह, अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) दिलीप चंद्र वर्मा आदि मौजूद रहे। (संवाद)