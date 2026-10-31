Kanpur News: भांजी के दो बैंक खातों में बैंककर्मी मामा ने कराया 18 लाख का अवैध लेनदेन

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नर्वल के बौसर के बांबी भीतरी गांव निवासी छात्रा खुशी ने सीपी को बताया कि वह कल्याणपुर के केशवपुरम धामीखेड़ा स्थित नानी के घर में कुछ सालों से रह रही थी। करीब दो साल पहले प्राइवेट बैंक में काम करने वाले उसके छोटे मामा सूरज उर्फ उत्तम निषाद ने टारगेट पूरा करने के उसका खाता खुलवाने का दबाव बनाया। आधार कार्ड लेकर मामा ने केनरा और यूको बैंक में उसके नाम से दो खाते खुलवा दिए।खुशी के मुताबिक कुछ दिन बाद वह अपने घर चली गई। वहां से जब बैंक का डेबिट कार्ड और पासबुक मांगी तो मामा टालने लगा। बीती 26 सितंबर को अचानक नर्वल पुलिस खुशी के घर पहुंची। बताया कि ओडिशा से नोटिस आया है कि किसी व्यक्ति से हुई साइबर ठगी के एक लाख रुपये उसके बैंक खाते में आए हैं। शिकायत पर खुशी ने अपने बड़े मामा रवि को इसकी जानकारी दी तो उन्होंने कहा कि सूरज ने परिवार के 10 अन्य लोगों के खाते खुलवाए हैं। इनमें वो खुद, उनकी मां भी शामिल हैं।सूरज अब प्राइवेट बैंक में नौकरी भी नहीं करता है। इसके बाद 23 अक्तूबर को खुशी ने जब खुद दोनों बैंकों में जाकर जानकारी तो पता लगा कि उसके खातों से 18 लाख रुपये का लेनदेन किया गया है। सीपी ने अपने कार्यालय में रवि और सूरज को बुलाकर खुशी से आमना-सामना कराया।सूरज ने सीपी को बताया कि कानपुर देहात के एक युवक के कहने पर उसने लोगों के खाते बैंकों में खुलवाने का काम शुरू किया था। इसके बाद सीपी के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की गई। इंस्पेक्टर अभय सिंह का कहना है कि सभी खातों की डिटेल के साथ-साथ कानपुर देहात के युवक का भी पता किया जा रहा है।