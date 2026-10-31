फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Bank employee uncle facilitates illegal transactions worth 18 lakh rupees in his niece's two bank accounts.

Kanpur News: भांजी के दो बैंक खातों में बैंककर्मी मामा ने कराया 18 लाख का अवैध लेनदेन

Sat, 31 Oct 2026 02:26 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:26 AM IST
विज्ञापन
Bank employee uncle facilitates illegal transactions worth 18 lakh rupees in his niece's two bank accounts.
कानपुर। प्राइवेट बैंककर्मी ने परिवार के ही 10 लोगों के बैंक खाते खुलवाए। इन बैंक खातों में अवैध लेनदेन किया गया। इंटर में पड़ने वाली भांजी के पास जब ओडिशा पुलिस की ओर से खातों में 18 लाख के अवैध लेनदेन का नोटिस आया तो उसने पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल से शिकायत की। उनके आदेश पर बैंककर्मी के खिलाफ साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने परिवार के सभी सदस्यों के बैंक खातों की डिटेल लेकर जांच शुरू की है।
विज्ञापन

नर्वल के बौसर के बांबी भीतरी गांव निवासी छात्रा खुशी ने सीपी को बताया कि वह कल्याणपुर के केशवपुरम धामीखेड़ा स्थित नानी के घर में कुछ सालों से रह रही थी। करीब दो साल पहले प्राइवेट बैंक में काम करने वाले उसके छोटे मामा सूरज उर्फ उत्तम निषाद ने टारगेट पूरा करने के उसका खाता खुलवाने का दबाव बनाया। आधार कार्ड लेकर मामा ने केनरा और यूको बैंक में उसके नाम से दो खाते खुलवा दिए।
विज्ञापन

खुशी के मुताबिक कुछ दिन बाद वह अपने घर चली गई। वहां से जब बैंक का डेबिट कार्ड और पासबुक मांगी तो मामा टालने लगा। बीती 26 सितंबर को अचानक नर्वल पुलिस खुशी के घर पहुंची। बताया कि ओडिशा से नोटिस आया है कि किसी व्यक्ति से हुई साइबर ठगी के एक लाख रुपये उसके बैंक खाते में आए हैं। शिकायत पर खुशी ने अपने बड़े मामा रवि को इसकी जानकारी दी तो उन्होंने कहा कि सूरज ने परिवार के 10 अन्य लोगों के खाते खुलवाए हैं। इनमें वो खुद, उनकी मां भी शामिल हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

सूरज अब प्राइवेट बैंक में नौकरी भी नहीं करता है। इसके बाद 23 अक्तूबर को खुशी ने जब खुद दोनों बैंकों में जाकर जानकारी तो पता लगा कि उसके खातों से 18 लाख रुपये का लेनदेन किया गया है। सीपी ने अपने कार्यालय में रवि और सूरज को बुलाकर खुशी से आमना-सामना कराया।

सूरज ने सीपी को बताया कि कानपुर देहात के एक युवक के कहने पर उसने लोगों के खाते बैंकों में खुलवाने का काम शुरू किया था। इसके बाद सीपी के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की गई। इंस्पेक्टर अभय सिंह का कहना है कि सभी खातों की डिटेल के साथ-साथ कानपुर देहात के युवक का भी पता किया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed