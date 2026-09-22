Kanpur News: महिला सिपाही से ठगी में बैंक कर्मी निलंबित

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बता दें कि रेलबाजार ट्रैफिक पुलिस लाइन में रहने वाली सिपाही राधा ने पुलिस को बताया था कि पति ने टर्म इंश्योरेंस करा रखा था लेकिन इस बीच पति का निधन हो गया। बीमा कंपनी ने उनके खाते में 60.40 लाख रुपये भेजे थे। वह 22 मई को बैंक पहुंचीं जहां बैंक कर्मी ज्योति ने 10-10 लाख की दो एफडी उनके नाम कर दीं। बाकी चार एफडी के लिए बाद में आने की बात कही। जब बैंक पहुंचीं तो 40 लाख रुपये खाते से गायब मिले। बैंक कर्मी ने से रिकॉर्ड नहीं दिया। उन्होंने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।सोमवार को एसबीआई के अफसरों ने पुलिस आयुक्त को बताया कि महिला कर्मी पर पहले भी छह-सात ऐसी शिकायतें आ चुकी हैं। उन्होंने बताया कि बैंक ने उसे निलंबित करने के साथ विभागीय जांच शुरू की है। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि एक प्राथमिकी पहले से ही दर्ज है। फिलहाल उसमें जांच जारी है।नशेबाजी के विवाद में मारपीट, वीडियो वायरलफोटो- ओपी वाधवानी,,,,कानपुर। बजरिया स्थित सीसामऊ में एक धार्मिक परिसर में नशेबाजी करने के विरोध में दो पक्षों में मारपीट हो गई। शिवकुमारी ने पड़ोस के तीन लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर बताया कि तीन लोग परिसर में नशेबाजी कर रहे थे। उसने विरोध किया तो कुछ देर बाद तीनों जबरन उसके घर में घुस आए और उनके साथ मारपीट की। इस दौरान हमलावर उनकी चेन भी तोड़ ले गए। बजरिया पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। (ब्यूरो)ऑटो चालकों ने बाइक सवार का सिर फोड़ाफोटो- ओपी वाधवानीकानपुर। नौबस्ता बाईपास पर मामूली सी बात पर ऑटो चालक अहमद और चांद ने बाइक सवार प्रियांशु को जमकर पीट दिया। इससे बाइक सवार का सिर फट गया। यातायात सिपाहियों ने बीच बचाव कर किसी तरह प्रियांशु को बचाया। प्रियांशु ने बताया कि मारपीट में उसक साथी आकाश भी चोटिल हो गया। घटना के बाद हमलावर ऑटो चालक भाग निकले। प्रियांशु का आरोप है कि 10-15 चालकों ने उसके साथ मारपीट की है। हनुमंत विहार थाना प्रभारी आरके सिंह ने बताया कि तहरीर लेकर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। (ब्यूरो)