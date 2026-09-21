बांदा: कार व ई-रिक्शा की आमने-सामने भिड़ंत, ई रिक्शा चालक की मौत

बदौसा थाना क्षेत्र के बांदा-प्रयागराज नेशनल हाईवे पर पेट्रोल पंप के पास सोमवार की सुबह सड़क हादसा हुआ। बदौसा से चित्रकूट को जा रही कार व बदौसा की ओर जा रहे ई-रिक्शा में सामने से टक्कर हो गई। हादसे में बदौसा के गांव माहुराई निवासी ई-रिक्शा चालक अमरजीत पटेल (34) गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को एम्बुलेंस से सीएचसी में भर्ती कराया। यहां डाक्टर ने स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए घायल को मृत घोषित कर दिया। कार सवार मौके से भाग गए। मृतक के दो पुत्र व दो पुत्री हैं। पुलिस पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर रही है।

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