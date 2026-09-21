Banda News: मरीजों से वसूली के विरोध में आमरण अनशन

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जदयू ने प्रशासन के समक्ष स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी 15 सूत्री मांगें रखीं। इनमें 300 बेड के मंडलीय अस्पताल को तत्काल चालू कराने और जिला अस्पताल समेत नरैनी, बबेरू, कमासिन, अतर्रा, तिंदवारी व जसपुरा के स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्थाएं सुधारने की मांग प्रमुख है।रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में मरीजों से कथित अवैध वसूली, बाहर की दवाइयां व जांच लिखे जाने की शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी की गई है। मेडिकल कॉलेज में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच, मेट्रन कार्यालय की कार्यप्रणाली की जांच और योग्य वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर को मेट्रन का दायित्व देने की मांग है।इसके अलावा ड्यूटी, बायोमीट्रिक उपस्थिति और रोस्टर में कथित अनियमितता व एक ही स्थान पर तैनात कर्मचारियों के नियमानुसार स्थानांतरण की जांच की मांग की गई है। अनशन स्थल पर जिलाध्यक्ष जुगुल पटेल, संतोष अकेला, बिहारी लाल, सद्दाम, रवींद्र नाथ, पिंकी प्रजापति समेत कई लोग मौजूद रहे।