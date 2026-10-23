औरैया: शिक्षक-स्नातक MLC चुनाव मतदान जारी, सुबह 10 बजे तक 8.4 फीसदी वोटिंग, डीएम-एसपी ने परखी व्यवस्था

औरैया जनपद में आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र-2026 के लिए शुक्रवार सुबह 8 बजे से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शुरू हो गया। मतदान को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिलाधिकारी ब्रजेश कुमार और पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने मतदान स्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

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जनपद में दोनों निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कुल 20 मतदान स्थल बनाए गए हैं। इनमें आगरा खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 12 तथा आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 8 मतदान स्थल निर्धारित किए गए हैं। दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 12,838 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के 10,415 मतदाता और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 2,423 मतदाता शामिल हैं। सुबह 10 बजे तक 8.4 फ़ीसदी मतदान हो चुका है।