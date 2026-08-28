औरैया: रक्षाबंधन पर बाजारों में उमड़ी भीड़, यातायात पुलिस ने संभाला मोर्चा; जाम में फंसी एंबुलेंस को कराया पास

औरैया जिले में रक्षाबंधन पर्व को लेकर शुक्रवार को शहर के बाजारों में सुबह से ही खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। राखी, मिठाई और कपड़ों की दुकानों पर लोगों का तांता लगा रहा, जिससे शहर के प्रमुख चौराहों और मार्गों पर यातायात का दबाव अचानक बढ़ गया।

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त्योहार के मद्देनजर जाम की स्थिति से निपटने के लिए यातायात पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आई। यातायात प्रभारी हामिद हुसैन अपनी टीम के साथ खानपुर चौराहा और सुभाष चौराहा समेत शहर के मुख्य बिंदुओं पर खुद कमान संभालते दिखे। पुलिसकर्मी लगातार वाहनों को कतारबद्ध करवाकर यातायात सुचारु कराने में जुटे रहे।