औरैया: गांव के बाहर मिला पल्लेदार का शव, चार थानों की पुलिस फोर्स पहुंची, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
Auraiya News: बेला थाना क्षेत्र स्थित लिधौरा गांव के बाहर 40 वर्षीय पल्लेदार का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए चार थानों की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
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औरैया जिले में बेला थाना क्षेत्र के लिधौरा गांव के बाहर रविवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब ग्रामीणों ने एक 40 वर्षीय व्यक्ति का शव पड़ा देखा। शव मिलने की खबर कुछ ही देर में आसपास के गांवों तक फैल गई। देखते ही देखते घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में भी हलचल मच गई और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चार थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंच गया।
मृतक की पहचान लिधौरा गांव निवासी धर्मवीर पुत्र नवाब सिंह के रूप में हुई है। बताया गया कि धर्मवीर पल्लेदारी का काम करके अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। गांव के बाहर उनका शव मिलने की खबर से ग्रामीणों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। हालांकि, उनकी मौत किन परिस्थितियों में हुई और इसके पीछे क्या वजह रही, फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है।
चार थानों की पुलिस की मौजूदगी
घटना की सूचना पर बेला, बिधूना, सहार और एरवाकटरा थानों की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। एरवाकटरा थाना प्रभारी गंगादास गौतम, बिधूना कोतवाल विनेश जादौन, सहार थाना प्रभारी गणेश सिंह तथा बेला थाना प्रभारी अमर बहादुर सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक जानकारी जुटाई और मामले की छानबीन शुरू की। चार थानों की पुलिस की मौजूदगी के चलते घटनास्थल पर काफी देर तक लोगों की भीड़ लगी रही।
शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा
बेला थाना प्रभारी अमर बहादुर सिंह ने बताया कि पुलिस ने शव का पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए चिचोली भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही व्यक्ति की मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस फिलहाल सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। धर्मवीर की अचानक हुई मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
पत्नी और तीन बच्चों को छोड़ गए धर्मवीर
वह अपने पीछे पत्नी रेनू, बेटी दिव्या और दो बेटों अरुण (10 वर्ष) तथा अमूल (12 वर्ष) को छोड़ गए हैं। परिवार में धर्मवीर ही मेहनत-मजदूरी कर आजीविका चलाने में सहयोग करते थे। उनकी मौत की खबर मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई। पत्नी और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, घटना के बाद पूरे लिधौरा गांव में शोक की लहर व्याप्त है। फिलहाल ग्रामीणों और परिजनों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे धर्मवीर की मौत की वजह स्पष्ट हो सके।