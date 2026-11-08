औरैया: गांव के बाहर मिला पल्लेदार का शव, चार थानों की पुलिस फोर्स पहुंची, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

औरैया जिले में बेला थाना क्षेत्र के लिधौरा गांव के बाहर रविवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब ग्रामीणों ने एक 40 वर्षीय व्यक्ति का शव पड़ा देखा। शव मिलने की खबर कुछ ही देर में आसपास के गांवों तक फैल गई। देखते ही देखते घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में भी हलचल मच गई और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चार थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंच गया।

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मृतक की पहचान लिधौरा गांव निवासी धर्मवीर पुत्र नवाब सिंह के रूप में हुई है। बताया गया कि धर्मवीर पल्लेदारी का काम करके अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। गांव के बाहर उनका शव मिलने की खबर से ग्रामीणों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। हालांकि, उनकी मौत किन परिस्थितियों में हुई और इसके पीछे क्या वजह रही, फिलहाल इसका पता नहीं चल सका है।