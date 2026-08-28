औरैया: सरेराह 8055 गैंग सरगना पर ताना तमंचा, हाथ ऊपर कर बचाई जान; ट्रैफिक पुलिस ने आरोपी को दबोचा

आरोपी गोली चलाता, इससे पहले ही सरगना ने उसका हाथ ऊपर कर दिया। इससे गोली हवा में चली और वह बाल-बाल बच गया। गोली चलने की आवाज सुनते ही चौराहे पर अफरा-तफरी मच गई। मौके पर मौजूद यातायात पुलिसकर्मी ने तत्परता दिखाते हुए बाइक सवार युवक को तमंचे समेत पकड़ लिया। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर कोतवाली ले गई।

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