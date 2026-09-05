Kanpur News: आईआईटी के मैदान पर एथलीटों ने भरी उड़ान, जीते पदक

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जैवलिन थ्रो के अंडर-16 बालिका वर्ग में प्रियंका राजपूत, अंडर-20 में अर्पिता वर्मा ने पहला स्थान हासिल किया। बालक अंडर-16 वर्ग में उत्कर्ष सिंह, अंडर-20 में विदित सैनी ने प्रथम स्थान पाया। हाई जंप के अंडर-16 बालिका वर्ग में मीनाक्षी शुक्ला ने बाजी मारी। बालक अंडर-16 में सूर्यवर्धन, अंडर-20 में सूरज कटियार ने पहला स्थान हासिल किया। हैमर थ्रो के अंडर-20 बालिका वर्ग में मीनाक्षी, अंडर-20 बालक वर्ग में सुखविंदर विजेता रहे।प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि स्पोर्ट्स व फिजिकल एजुकेशन कमेटी के प्रो. राहुल मंगल और विशिष्ट अतिथि मयंक गुप्ता ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करके किया। इस अवसर पर जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय देवगन, अवैतनिक सचिव डॉ. नरेश चौधरी, दिनेश भदौरिया, रमेश मिश्रा, आयोजन सचिव संजय खारा, मोविका आदि मौजूद रहे।