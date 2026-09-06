सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस डिरेल: आरा में ट्रेन हादसे का कानपुर तक असर, कई ट्रेनें घंटों लेट; यात्री परेशान

ट्रेन नंबर 15483 सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस को कानपुर दोपहर 12:50 बजे पहुंचना था, लेकिन यह करीब 3 घंटे 50 मिनट की देरी से शाम 4:40 बजे पहुंची। वहीं 15733 फरक्का एक्सप्रेस भी करीब तीन घंटे की देरी से चली। 12505 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस का संचालन भी करीब चार घंटे प्रभावित रहा। दोपहर तीन बजे कानपुर पहुंचने वाली यह ट्रेन शाम करीब सात बजे स्टेशन पहुंची।

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