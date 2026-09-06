सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस डिरेल: आरा में ट्रेन हादसे का कानपुर तक असर, कई ट्रेनें घंटों लेट; यात्री परेशान
Kanpur News: बिहार के आरा जंक्शन के पास सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस के पटरी से उतरने का असर कानपुर तक पहुंचा। हादसे के बाद रेल संचालन प्रभावित होने से कानपुर आने वाली कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से घंटों देरी से पहुंचीं। ट्रेनों के इंतजार में यात्रियों को कानपुर स्टेशन पर लंबा समय बिताना पड़ा।
विस्तार
ट्रेन नंबर 15483 सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस को कानपुर दोपहर 12:50 बजे पहुंचना था, लेकिन यह करीब 3 घंटे 50 मिनट की देरी से शाम 4:40 बजे पहुंची। वहीं 15733 फरक्का एक्सप्रेस भी करीब तीन घंटे की देरी से चली। 12505 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस का संचालन भी करीब चार घंटे प्रभावित रहा। दोपहर तीन बजे कानपुर पहुंचने वाली यह ट्रेन शाम करीब सात बजे स्टेशन पहुंची।
पटना-कोटा एक्सप्रेस भी प्रभावित
हादसे के कारण पटना-कोटा एक्सप्रेस भी अपने निर्धारित समय से देरी से चली। एक के बाद एक ट्रेनों के प्रभावित होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। प्लेटफॉर्म पर यात्री ट्रेन के आने का इंतजार करते रहे और बार-बार उसकी स्थिति की जानकारी लेते नजर आए।
पूछताछ केंद्र पर जुटे यात्री
ट्रेनें समय से नहीं पहुंचने पर यात्रियों ने पूछताछ केंद्र का रुख किया। कई यात्री रेलवे के अन्य माध्यमों से भी अपनी ट्रेन की स्थिति और नए समय की जानकारी लेते रहे। लंबी देरी के कारण यात्रियों को स्टेशन पर अतिरिक्त समय बिताना पड़ा।