फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Applications stalled due to scholarship portal glitch; list of 688 bank branches sent.

Kanpur News: छात्रवृत्ति पोर्टल की खामी से आवेदन अटके, 688 बैंक शाखाओं की सूची भेजी

Sun, 11 Oct 2026 02:21 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:21 AM IST
विज्ञापन
Applications stalled due to scholarship portal glitch; list of 688 bank branches sent.
कानपुर। छात्रवृत्ति के आवेदन शुरू हुए करीब एक माह बीत चुके हैं, लेकिन पोर्टल की तकनीकी खामी से छात्र-छात्राएं परेशान हैं। आवेदन के दौरान बैंक शाखा का नाम प्रदर्शित नहीं होने से बड़ी संख्या में विद्यार्थी फॉर्म पूरा नहीं कर पा रहे हैं।
विज्ञापन


समस्या के समाधान के लिए समाज कल्याण विभाग ने जिले की 688 बैंक शाखाओं के नाम और आईएफएससी कोड की सूची निदेशालय भेजी है। छात्रवृत्ति आवेदन में बैंक खाते और शाखा का विवरण भरना अनिवार्य है। पोर्टल पर कई शाखाओं के नाम उपलब्ध नहीं होने से छात्र उनका चयन नहीं कर पा रहे हैं। इससे आवेदन अधूरे रह जा रहे हैं और जनसुविधा केंद्रों पर भी विद्यार्थियों को परेशानी उठानी पड़ रही है।
विज्ञापन


लगातार मिल रही शिकायतों के बाद समाज कल्याण अधिकारी पुष्पेंद्र कुमार ने शाखाओं का विवरण जुटाकर निदेशालय भेजा है। अब निदेशालय स्तर से पोर्टल अपडेट होने का इंतजार है। शाखाओं का विवरण उपलब्ध होने के बाद छात्रों को आवेदन पूरा करने में राहत मिलने की उम्मीद है। (ब्यूरो)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed